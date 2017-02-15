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Общество

Медведев раскритиковал «легкость» создания и изменения законов в РФ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России принимаются правки в действующее законодательство с необыкновенной легкостью, что вызывает напряжение, передает РИА Новости.

«Я не могу вас поддержать в том, что у нас много всякого рода непродуманных изменений. Это не только беда правительства и членов Совета Федерации или там депутатов Госдумы. У нас просто легкость необыкновенная при создании законопроектов», — сказал Медведев в ходе встречи с членами совета палаты Совета Федерации.

Глава правительства отметил, что кодексы необходимо менять в самую последнюю очередь, и вообще не стоит так быстро менять законы.

«У меня всегда это вызывает в известном смысле такое напряжение, вот кому-то из министров захотелось какую-то идею продвинуть или депутату, или членам Совета Федерации, неважно кому — моментально пишется закон об изменении самых существенных основ законодательства в нашей стране», — сказал он.

Премьер выразил мнение, что стоит попробовать «поставить это под контроль». По его словам, порядок изменения законов «должен быть более консервативным».

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