Для арендаторов жилья придумали налоговые льготы
Способ стимулировать рынок официальной аренды жилья изобрели Министерство строительства и Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). Об этом пишет газета «Известия».
Ведомства предлагают ввести частичную компенсацию налоговых выплат для квартиросъемщиков. В настоящее время похожая схема действует для покупателей недвижимости.
Подчеркивается, что льгота коснется только снимающих жилье легально. Сейчас на рынке бюджетных предложений по съему налоги платят лишь 5% арендаторов.
«Платят налоги сейчас в основном в дорогом сегменте, поскольку собственник квартиры заинтересован в том, чтобы защитить свое имущество, а арендаторы —в том, чтобы у них были гарантии. В дешевом сегменте почти не платят налогов», — рассказал глава аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко.
Эксперт также считает, что покончить с уклонением от выплаты налогов поможет создание доходных домов, предлагающих экономичные варианты аренды.