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Общество

Псковская Пивоварня купца Лапина нарушила закон об охране атмосферного воздуха

В Псковской области ООО «Пивоварня купца Лапина» нарушила законодательство об охране атмосферного воздуха. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку и установила, что вопреки требованиям закона ООО «Пивоварня купца Лапина» осуществляло производственную деятельность при отсутствии инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и разработанных нормативов предельно допустимых выбросов.

В этой связи в адрес директора предприятия было внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора удовлетворены, ООО «Пивоварня купца Лапина» провело инвентаризацию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, разработало проект нормативов предельно допустимых выбросов, который утвержден Управлением Росприроднадзора по Псковской области.

Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды выдал предприятию разрешение на выброс вредных веществ в атмосферный воздух.

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