Псковская Пивоварня купца Лапина нарушила закон об охране атмосферного воздуха
В Псковской области ООО «Пивоварня купца Лапина» нарушила законодательство об охране атмосферного воздуха. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Псковская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку и установила, что вопреки требованиям закона ООО «Пивоварня купца Лапина» осуществляло производственную деятельность при отсутствии инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и разработанных нормативов предельно допустимых выбросов.
В этой связи в адрес директора предприятия было внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.
Требования прокурора удовлетворены, ООО «Пивоварня купца Лапина» провело инвентаризацию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, разработало проект нормативов предельно допустимых выбросов, который утвержден Управлением Росприроднадзора по Псковской области.
Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды выдал предприятию разрешение на выброс вредных веществ в атмосферный воздух.