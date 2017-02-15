За сутки в Псковской области произошли 29 преступлений

08:24, 16 февраля 2017, ПАИ

15 февраля в оперативных сводках УМВД РФ по Псковской области зарегистрированы 29 преступлений, в том числе убийство, которое удалось раскрыть. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В органы внутренних дел региона вчера поступили 55 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, из них 12 - по городу Пскову.

На территории Псковской области за прошедшие сутки произошли 2 ДТП, в результате которых пострадали два человека. Сотрудники ГИБДД задержали 7 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и выявили 382 нарушения Правил дорожного движения.

