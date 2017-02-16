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Общество

День архива Минэнерго России отмечается 16 февраля

16 февраля отмечается День архива Минэнерго России, пишет сalend.ru.

По мнению специалистов, история российской энергетики начинается с 1801 года — в начале XIX века в России разрабатывались 25 угольных месторождений. Впоследствии правительство активно проводило политику развития и укрепления энергетических отраслей промышленности. Уже в середине XIX века в Российской империи начали официальную регистрацию добычи полезных ископаемых. В 1855 году добыча угля в стране составила 9 494 тысячи пудов (примерно 155 миллионов тонн).

В 1880 году в Москве, в наиболее популярных местах отдыха и развлечений, появились первые уличные электрические фонари, а на следующий год там каждый вечер зажигалось уже 100 электросветильников.

В 1895 году в России, на реке Большая Охта в Санкт-Петербурге, была пущена первая гидростанция. В 1954 году в Обнинске Калужской области пущена первая в мире АЭС мощностью 5 МВт.

День архива Минэнерго России ведет свою историю с 24 января 1939 года, когда был создан Народный Комиссариат электростанций и электропромышленности СССР. Но исторически датой основания самого архива принято считать 16 февраля 1939 года, когда к своим обязанностям приступили заведующий архивохранилищем Центрального архива Е. Семенова и старший архивариус Технического архива Ю. Кулеш.

Архив — структурное подразделение Министерства энергетики РФ, осуществляющее хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, образовавшихся в деятельности Министерства и его предшественников.

Сегодня в архиве Минэнерго России находится на хранении более 38 тысяч единиц хранения, что составляет более 10 миллионов листов документов за период с 1939 года до сегодняшнего дня. Осуществляется непрерывное использование документов архива, более 37% всех запросов социально-правового характера по Министерству приходится на долю архива.

История архива Минэнерго России неразрывна связана с историей самого Министерства, его преобразованиями и реорганизациями, но принципы и традиции архивного дела сохранены до настоящего времени.

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