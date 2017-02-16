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Экономика

Солод из Германии не пропустили через границу в Себежском районе

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки (Себежский район) запрещен ввоз из Польши сборной партии ячменного и пшеничного солода, произведенного в Германии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причиной запрета послужило нарушение целостности груза, общий вес которого составил более 20 тонн.

Запрещенный к ввозу товар был отправлен на сопредельную территорию. 

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