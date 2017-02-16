Жительница Дедовичского района заплатит за оскорбление работника больницы

08:59, 16 февраля 2017, ПАИ

Прокурор Дедовичского района возбудил в отношении местной жительницы административное производство по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что правонарушительница, находясь в общественном месте - помещении Дедовичской районной больницы, выражалась в адрес работника медучреждения оскорбительными словами.

Решением мирового судьи судебного участка №4 Дедовичского района виновная привлечена к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа.