Подарок за… подарок!

09:27, 16 февраля 2017, ПАИ

В преддверии праздников в «МегаФоне» стартовала новая акция, участники которой могут получить в салонах или интернет-магазине* оператора скидку до 50% при покупке второго смартфона. Время действия акции – с 10 февраля года по 19 марта 2017 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании.

Как показывают опросы общественного мнения, «умные» гаджеты входят в ТОП-5 самых желанных подарков как у мужчин, так и у женщин. Поэтому накануне праздников «МегаФон» предложил своим клиентам выгодную схему приобретения смартфонов: при покупке одного – для близкого человека – можно получить серьезную скидку на второй – уже для себя. Если второй смартфон приобретается не сразу, участнику акции необходимо сохранить чек с промо-кодом и предъявить его при совершении покупки до 30 апреля 2017 года. Если покупатель не является абонентом «МегаФона», для получения скидки нужно приобрести SIM-карту оператора.

Размер скидки достигает 50% и зависит от выбранного смартфона. Скидка предоставляется при условии подключения опции «Бонус на счет» и поступает на лицевой счет абонента для оплаты услуг связи.

В акции участвуют свыше 90 моделей от ведущих производителей, в том числе устройства с поддержкой технологии четвертого поколения 4G/ LTE. Пользователей таких смартфонов с поддержкой 4G в Псковской области все больше, так как в настоящее время высокоскоростной мобильный интернет четвертого поколения доступен в 22 населенных пунктах региона: в Пскове, Великих Луках, Бежаницах, Борисовичах, Гдове, Дедовичах, Дно, Нагорном, Невеле, Новосокольниках, Опочке, Острове, Першино, Печорах, Плюссе, Порхове, Пустошке, Пушкинских Горах, Пыталово, Себеже, Стругах Красных и Черёхе.

«С расширением 4G в Псковской области спрос на смартфоны с поддержкой сети четвертого поколения значительно вырос. Мы стремимся сделать новые технологии доступными для всех, поэтому регулярно проводим акции, снижая цены на мобильное оборудование. Такой подарок в преддверии 23 февраля и 8 Марта весьма актуален, ведь смартфон с 4G-интернетом станет надежным помощником в работе, учебе и развлечениях», – говорит Александр Долгих, директор Псковского отделения компании «МегаФон».

Продавец ОАО «МегаФон Ритейл», место нахождения: 115035, город Москва, Кадашевская набережная, дом 30, ОГРН 1027809220317.

Подробнее на сайте компании.