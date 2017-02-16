Долги по зарплате в России превысили 3 млрд рублей

11:35, 16 февраля 2017, ПАИ

В январе 2017 года в России выросли долги по зарплате: на 1 февраля они составили 3,232 млрд рублей, увеличившись за месяц на 507 млн рублей или на 18,6%, пишет «Российская газета» со ссылкой на Росстат.

Наибольший размер задолженности наблюдается в Приморском крае, Мурманской и Томской областях. Около 59% долгов приходится на обрабатывающие производства, 18% - на сферу строительства, 7% - на сельское хозяйство, 6% - на транспорт и 5% - на добычу полезных ископаемых.

Почти вся просроченная задолженность (3,215 млрд рублей, или 99,5%) объясняется отсутствием у организаций собственных средств. Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней составила лишь 17 млн рублей.