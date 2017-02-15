За неделю псковские сотрудники МЧС 26 раз выезжали на ДТП

11:08, 16 февраля 2017, ПАИ

С 8 по 15 февраля пожарные и спасательные подразделения Псковской области 26 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых погиб один человек и пятнадцать пострадали. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В трёх случаях выезды были связаны с реагированием на ДТП с участием пешеходов.

Одному травмированному гражданину была оказана доврачебная помощь, после чего пострадавший был передан медицинским работникам.