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За неделю псковские сотрудники МЧС 26 раз выезжали на ДТП

С 8 по 15 февраля пожарные и спасательные подразделения Псковской области 26 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых погиб один человек и пятнадцать пострадали. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В трёх случаях выезды были связаны с реагированием на ДТП с участием пешеходов.

Одному травмированному гражданину была оказана доврачебная помощь, после чего пострадавший был передан медицинским работникам.

 

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