2
12:02
Начался ПАИ-live с Максимом Андреевым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
11:56
Движение «Своё» вручит спецприз в номинации «Наша марка» премии «Народное признание»
11:11
Квартиру и работу предложил губернатор пришедшей к нему на приём псковичке
09:19
Максим Жаворонков: «Народное признание» - это настоящий «знак качества»
08:32
Молиться о здоровье новорожденных советует сегодня народный календарь
21:20
Стали известны сроки введения программы помощи малоимущим россиянам
20:19
Опрос: на рост цен россияне ответили снижением потребления
Еще новости
Общество

Жителей Псковской области призывают проверить своих работодателей

Жителей Псковской области призывают проверить своих работодателей. Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении Пенсионного фонда, официальное трудоустройство и «белая» заработная плата – важные факторы, влияющие на размер будущей пенсии. Если же при оплате труда применяются «серые схемы», то страховые взносы на пополнение пенсионного счета работника или не поступают совсем, или поступают в минимальном размере. Проверить добросовестность своего работодателя можно, заказав выписку из индивидуального лицевого счета.

Наиболее удобный способ проверить свой пенсионный счет – через личный кабинет гражданина на сайте ПФР. Если регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации нет, то справку можно предварительно заказать, а затем прийти за ней через 5 дней в Пенсионный фонд.

Если гражданин прошел полную регистрацию, то в личном кабинете он может в режиме online посмотреть и распечатать извещение о состоянии индивидуального лицевого счета.

Также заказать выписку можно в офисах Многофункционального центра, территориальных органах ПФР и через Единый портал государственных услуг.

Выписка из ИЛС позволяет проконтролировать полноту и своевременность перечисления страховых взносов, как текущим работодателем, так и бывшими; посмотреть, учтены ли различные периоды работы после 2002 года в стаж.

Напомним, зарегистрироваться либо подтвердить, восстановить учетную запись на портале госуслуг можно во всех учреждениях ПФР области.

По всем вопросам специалисты регионального отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону «горячей линии» ОПФР: 8-800-775-7950, а также в группе «ВКонтакте»

Версия для печати
Комментарии: 2 Обсудить >>>

Начался ПАИ-live с Максимом Андреевым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
16 февраля 2017
Начался ПАИ-live с Максимом Андреевым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Движение «Своё» вручит спецприз в номинации «Наша марка» премии «Народное признание»
16 февраля 2017
Движение «Своё» вручит спецприз в номинации «Наша марка» премии «Народное признание»
Квартиру и работу предложил губернатор пришедшей к нему на приём псковичке
16 февраля 2017
Квартиру и работу предложил губернатор пришедшей к нему на приём псковичке
Максим Жаворонков: «Народное признание» - это настоящий «знак качества»
16 февраля 2017
Максим Жаворонков: «Народное признание» - это настоящий «знак качества»
Молиться о здоровье новорожденных советует сегодня народный календарь
16 февраля 2017
Молиться о здоровье новорожденных советует сегодня народный календарь
Стали известны сроки введения программы помощи малоимущим россиянам
15 февраля 2017
Стали известны сроки введения программы помощи малоимущим россиянам
Опрос: на рост цен россияне ответили снижением потребления
15 февраля 2017
Опрос: на рост цен россияне ответили снижением потребления
Андрей Турчак осмотрел экспозиции музея Псково-Печерского монастыря до его официального открытия
15 февраля 2017
Андрей Турчак осмотрел экспозиции музея Псково-Печерского монастыря до его официального открытия

Идет загрузка...