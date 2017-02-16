Жителей Псковской области призывают проверить своих работодателей

10:00, 16 февраля 2017, ПАИ

Жителей Псковской области призывают проверить своих работодателей. Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении Пенсионного фонда, официальное трудоустройство и «белая» заработная плата – важные факторы, влияющие на размер будущей пенсии. Если же при оплате труда применяются «серые схемы», то страховые взносы на пополнение пенсионного счета работника или не поступают совсем, или поступают в минимальном размере. Проверить добросовестность своего работодателя можно, заказав выписку из индивидуального лицевого счета.

Наиболее удобный способ проверить свой пенсионный счет – через личный кабинет гражданина на сайте ПФР. Если регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации нет, то справку можно предварительно заказать, а затем прийти за ней через 5 дней в Пенсионный фонд.

Если гражданин прошел полную регистрацию, то в личном кабинете он может в режиме online посмотреть и распечатать извещение о состоянии индивидуального лицевого счета.

Также заказать выписку можно в офисах Многофункционального центра, территориальных органах ПФР и через Единый портал государственных услуг.

Выписка из ИЛС позволяет проконтролировать полноту и своевременность перечисления страховых взносов, как текущим работодателем, так и бывшими; посмотреть, учтены ли различные периоды работы после 2002 года в стаж.

Напомним, зарегистрироваться либо подтвердить, восстановить учетную запись на портале госуслуг можно во всех учреждениях ПФР области.

По всем вопросам специалисты регионального отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону «горячей линии» ОПФР: 8-800-775-7950, а также в группе «ВКонтакте».