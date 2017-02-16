Жители Логозовской волости пожаловались губернатору на затягивание внесения изменений в генплан сельского поселения

10:21, 16 февраля 2017, ПАИ

Жители Псковского района Людмила Верескова и Олеся Веселовская обратились к губернатору Псковской области Андрею Турчаку по вопросу проведения проверки по факту затягивания сотрудниками Государственного комитета региона по экономическому развитию и инвестиционной политике разработки проекта поправок к генеральному плану сельского поселения «Логозовская волость». Также они попросили главу региона оказать содействие в постановке на кадастровый учет земельных участков. Об этом с приёма граждан, который Андрей Турчак проводит 16 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам заявительниц, до сих пор проект по муниципальному контракту не утвержден, поэтому они не могут поставить землю на кадастровый учет.

«Обратимся в прокуратуру, чтобы они проверили, каким образом оформлялся этот контракт», - сказал Андрей Турчак и поручил проконтролировать вопрос администрации волости и района.

Председатель Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев рассказал, что в 2014 году по 10 участкам были приняты решения. «Нужно координатное описание, но только по двум участкам мы не можем», - пояснил он.

«Лучше сразу сделать для всех 10, это будет дешевле», - подчеркнул глава региона и уточнил, какова цена вопроса. «До полумиллиона», - ответил Андрей Михеев.

Губернатора получил выделить эти средства из резервного фонда и выбрать ответственного подрядчика. «С муниципальным контрактом, по которому это давно уже было сделано, разберется прокуратура. Сроки поручения поставим на контроль, когда пройдет конкурс», - сказал Андрей Турчак.