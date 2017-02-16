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Соцсфера

Андрей Турчак поручил оценить пригодность предоставленного инвалиду жилья

Инвалид-колясочник Александр Барыльников обратился к губернатору Псковской области Андрею Турчаку по вопросу нарушения очередности при обеспечении жилым помещением, а также обеспечения доступной среды проживания. На личный прием граждан 16 февраля пскович пришел в сопровождении председателя областной общественной организации инвалидов «Ковчег» Фёдора Постнова, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Барыльников рассказал, что в 2009 году ему была предоставлена квартира в Писковичах (Псковский район), но она не отвечает требованиям доступной среды - узкая, не отремонтированная, газ не был проведен. Поэтому мужчине пришлось переехать в дом к матери.

Глава региона уточнил, был ли в доме установлен пандус. Инвалид ответил, что нет, пояснил, что получил «хрущевку», где «вообще не пройти». По его словам, возле подъезда был пандус, но его срезали жильцы, так как им не хватало места для прохода.

В свою очередь начальник Государственного управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян сказал: «Надо понимать, где вы окончательно хотите жить». Так как, по его словам, все изменения в конструкции потребуют времени. Заявитель подтвердил свое намерение жить в благоустроенной квартире, но заметил, что сейчас она непригодна для проживания.

Андрей Турчак попросил Фёдора Постнова вместе с прокурором и депутатом областного Собрания Мариной Борисенковой выехать 21 февраля на место с комиссией и посмотреть, насколько пригоден дом для проживания человека с ограниченными возможностями здоровья, можно ли там установить пандус, подъемник и где: со стороны подъезда или балконной двери (квартира находится на первом этаже, поэтому можно оборудовать отдельный вход). А если не получится, то, по его словам, нужно будет искать альтернативу - подходящую инвалиду квартиру.

Губернатор пообещал, что оценка будет сделана в максимально короткий срок, и указал на необходимость провести беседу с жильцами дома. Александр Барыльников поделился своими опасениями по поводу возможных проблем с соседями, но Андрей Турчак заверил его, что всё будет хорошо.

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