0
16:44
«Авентин - Псков» получил очередную награду от «Сбербанка»
15:17
Прямой поезд между Псковом и Санкт-Петербургом запустят в мае
14:39
Руководитель псковского «Шанса» о «Народном признании»: Важно привлекать внимание к неравнодушным людям
13:20
Участники конкурса «Мистер Псков» готовятся к финальному шоу
13:02
Темой церемонии вручения «Народного признания – 2016» станет спорт
12:49
Определен победитель конкурса ПАИ «Мой маленький спортсмен»
12:02
Начался ПАИ-live с Максимом Андреевым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Еще новости
Общество

В двух городах Псковской области 17 февраля сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки

17 февраля в двух городах Псковской области пройдут массовые проверки водителей и пешеходов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по региону.

С 21:00 сотрудники Госавтоинспекции будут останавливать нарушителей в Порхове, с 23:00 — в Дно.

Цель мероприятий - выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, а также нарушений Правил дорожного движения пешеходами. Напомним, в Псковской области  проходит профилактическая акция «Сложности перехода».

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Авентин - Псков» получил очередную награду от «Сбербанка»
16 февраля 2017
«Авентин - Псков» получил очередную награду от «Сбербанка»
Прямой поезд между Псковом и Санкт-Петербургом запустят в мае
16 февраля 2017
Прямой поезд между Псковом и Санкт-Петербургом запустят в мае
Руководитель псковского «Шанса» о «Народном признании»: Важно привлекать внимание к неравнодушным людям
16 февраля 2017
Руководитель псковского «Шанса» о «Народном признании»: Важно привлекать внимание к неравнодушным людям
Участники конкурса «Мистер Псков» готовятся к финальному шоу
16 февраля 2017
Участники конкурса «Мистер Псков» готовятся к финальному шоу
Темой церемонии вручения «Народного признания – 2016» станет спорт
16 февраля 2017
Темой церемонии вручения «Народного признания – 2016» станет спорт
Определен победитель конкурса ПАИ «Мой маленький спортсмен»
16 февраля 2017
Определен победитель конкурса ПАИ «Мой маленький спортсмен»
Начался ПАИ-live с Максимом Андреевым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
16 февраля 2017
Начался ПАИ-live с Максимом Андреевым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) 1
Движение «Своё» вручит спецприз в номинации «Наша марка» премии «Народное признание»
16 февраля 2017
Движение «Своё» вручит спецприз в номинации «Наша марка» премии «Народное признание»

Идет загрузка...