В двух городах Псковской области 17 февраля сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки

16:42, 16 февраля 2017, ПАИ

17 февраля в двух городах Псковской области пройдут массовые проверки водителей и пешеходов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по региону.

С 21:00 сотрудники Госавтоинспекции будут останавливать нарушителей в Порхове, с 23:00 — в Дно.

Цель мероприятий - выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, а также нарушений Правил дорожного движения пешеходами. Напомним, в Псковской области проходит профилактическая акция «Сложности перехода».