0
12:02
Начался ПАИ-live с Максимом Андреевым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
11:56
Движение «Своё» вручит спецприз в номинации «Наша марка» премии «Народное признание»
11:11
Квартиру и работу предложил губернатор пришедшей к нему на приём псковичке
09:19
Максим Жаворонков: «Народное признание» - это настоящий «знак качества»
08:32
Молиться о здоровье новорожденных советует сегодня народный календарь
21:20
Стали известны сроки введения программы помощи малоимущим россиянам
20:19
Опрос: на рост цен россияне ответили снижением потребления
Еще новости
Общество

К 30 апреля в Идрице должны решить вопрос с уличным освещением

К 30 апреля в Идрице власти Себежского района пообещали решить вопрос с уличным освещением. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, с соответствующей просьбой на приём к губернатору Андрею Турчаку сегодня, 16 февраля, пришли жители посёлка, их также интересовал ремонт дороги в Идрице. 

Глава Себежского района Леонид Курсенков рассказал, что проект освещения улиц уже готов, подрядчик определен, в апреле должны быть установлены 5 дополнительных мачт освещения. Губернатор установил контрольный срок решения вопроса 30 апреля.

Леонил Курсенков также прокомментировал ситуацию с ремонтом дороги, по поводу которой обратились граждане. По его словам, в Идрице почти все дороги имеют статус местных, и только две - региональных. «Есть программа, которая существует по подъездам и дорогам. Она работает. В 2016 году отремонтировали центральную улицу», - рассказал глава района и пообещал, что дело дойдет и до нужной гражданам улицы.

Кроме того, на приёме было принято решение заасфальтировать двор, в котором проживают обратившиеся. Губернатор попросил решить вопрос так, чтобы зелёная зона во дворе тоже осталась. Заместитель губернатора отметил, что двор, безусловно, не должен оставаться засыпанным щебнем. Он также предложил граждан принять участие в партийном проекте «Единой России» «Наш двор».

Также жильцы идрицкого дома, переселённые из аварийного жилья пожаловались, что в торцевых квартирах зимой холодно. При этом они остались недовольны предложенным им метражом квартир.

Андрей Турчак поручил записать в план не только благоустройство прилегающей территории, но и проверку правильности выделения нового жилья по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Кроме того, глава региона поручил проверить, почему температурный режим в квартирах не соответствует норме.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Начался ПАИ-live с Максимом Андреевым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
16 февраля 2017
Начался ПАИ-live с Максимом Андреевым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Движение «Своё» вручит спецприз в номинации «Наша марка» премии «Народное признание»
16 февраля 2017
Движение «Своё» вручит спецприз в номинации «Наша марка» премии «Народное признание»
Квартиру и работу предложил губернатор пришедшей к нему на приём псковичке
16 февраля 2017
Квартиру и работу предложил губернатор пришедшей к нему на приём псковичке
Максим Жаворонков: «Народное признание» - это настоящий «знак качества»
16 февраля 2017
Максим Жаворонков: «Народное признание» - это настоящий «знак качества»
Молиться о здоровье новорожденных советует сегодня народный календарь
16 февраля 2017
Молиться о здоровье новорожденных советует сегодня народный календарь
Стали известны сроки введения программы помощи малоимущим россиянам
15 февраля 2017
Стали известны сроки введения программы помощи малоимущим россиянам
Опрос: на рост цен россияне ответили снижением потребления
15 февраля 2017
Опрос: на рост цен россияне ответили снижением потребления
Андрей Турчак осмотрел экспозиции музея Псково-Печерского монастыря до его официального открытия
15 февраля 2017
Андрей Турчак осмотрел экспозиции музея Псково-Печерского монастыря до его официального открытия

Идет загрузка...