К 30 апреля в Идрице должны решить вопрос с уличным освещением

11:00, 16 февраля 2017, ПАИ

К 30 апреля в Идрице власти Себежского района пообещали решить вопрос с уличным освещением. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, с соответствующей просьбой на приём к губернатору Андрею Турчаку сегодня, 16 февраля, пришли жители посёлка, их также интересовал ремонт дороги в Идрице.

Глава Себежского района Леонид Курсенков рассказал, что проект освещения улиц уже готов, подрядчик определен, в апреле должны быть установлены 5 дополнительных мачт освещения. Губернатор установил контрольный срок решения вопроса 30 апреля.

Леонил Курсенков также прокомментировал ситуацию с ремонтом дороги, по поводу которой обратились граждане. По его словам, в Идрице почти все дороги имеют статус местных, и только две - региональных. «Есть программа, которая существует по подъездам и дорогам. Она работает. В 2016 году отремонтировали центральную улицу», - рассказал глава района и пообещал, что дело дойдет и до нужной гражданам улицы.

Кроме того, на приёме было принято решение заасфальтировать двор, в котором проживают обратившиеся. Губернатор попросил решить вопрос так, чтобы зелёная зона во дворе тоже осталась. Заместитель губернатора отметил, что двор, безусловно, не должен оставаться засыпанным щебнем. Он также предложил граждан принять участие в партийном проекте «Единой России» «Наш двор».

Также жильцы идрицкого дома, переселённые из аварийного жилья пожаловались, что в торцевых квартирах зимой холодно. При этом они остались недовольны предложенным им метражом квартир.

Андрей Турчак поручил записать в план не только благоустройство прилегающей территории, но и проверку правильности выделения нового жилья по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Кроме того, глава региона поручил проверить, почему температурный режим в квартирах не соответствует норме.