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Экономика

3,4 МВт мощности обеспечило «Псковэнерго» предприятиям АПК региона в 2016 году

В 2016 году филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» обеспечил электроснабжение 12 площадкам агропромышленного комплекса региона. Как сообщили Псковскому агентству информации в отделе технологического присоединения предприятия, новые присоединения позволили обеспечить сельскохозяйственным и перерабатывающим производствам Псковской области в общей сложности 3,4 МВт. Это в два раза больше, чем в предыдущий период.

«Псковэнерго» предоставило необходимую мощность от подстанций 110-35 кВ в Усвятском, Новоржевском, Локнянском, Пушкиногорском, Пыталовском, Пустошкинском, Псковском и Печорском районах.

Выполнение технических мероприятий по созданию внешних схем электроснабжения позволили обеспечить необходимые условия для работы новых теплиц, овощехранилищ,  зерносушилок и животноводческих комплексов. Наиболее крупными заявителями были ООО «ПсковАгроИнвест» и ООО «Великолукский свиноводческий комплекс».

Напомним, в 2014 году было подписано соглашение о взаимодействии между администрацией Псковской области и МРСК Северо-Запада по поддержке предприятий агропромышленного комплекса региона. В рамках его реализации предполагаются меры в части обеспечения электроснабжения местных сельхозпроизводителей.

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