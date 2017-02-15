Убивший знакомого подопечный великолукского дома престарелых направлен на принудительное лечение

10:54, 16 февраля 2017, ПАИ

Великолукский городской суд постановил применить принудительные меры медицинского характера в отношении 77-летнего мужчины, совершившего общественно опасное деяние, предусмотренное частью 1 статьи 105 УК РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук со ссылкой на прокуратуру города.

В ходе судебного заседания установлено, что мужчина, страдающий психическим расстройством, находясь в состоянии алкогольного опьянения в палате Великолукского дома-интерната для престарелых и инвалидов, нанес удар ножом в область грудной клетки своему знакомому, проживающему в учреждении, чем нанес тяжкий вред здоровью. В итоге последний скончался от ранения.

По решению суда виновный будет направлен на принудительное лечение в организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа. Постановление пока не вступило в законную силу.