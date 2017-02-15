0
18:55
Глава администрации Печорского района оштрафован за превышение должностных полномочий
10:44
В новоржевской деревне продавщица помогла раскрыть убийство 56-летней женщины
23:58
Из-за нападения овчарки на девочку в Пскове пройдут рейды по проверке правил содержания домашних животных
19:40
В Пскове на проспекте Энтузиастов произошло ДТП с участием пешехода
16:31
В Пскове на перекрестке Рижского проспекта и улицы Петровской произошло лобовое ДТП (ФОТО)
09:13
Жительница Новосокольнического района решила побудить мужа пойти на работу с помощью кочерги
20:01
В Псковской области перед судом предстанет мужчина по обвинению в надругательстве над 4-летним племянником
Еще новости
Происшествия

Убивший знакомого подопечный великолукского дома престарелых направлен на принудительное лечение

Великолукский городской суд постановил применить принудительные меры медицинского характера в отношении 77-летнего мужчины, совершившего общественно опасное деяние, предусмотренное частью 1 статьи 105 УК РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук со ссылкой на прокуратуру города.

В ходе судебного заседания установлено, что мужчина, страдающий психическим расстройством, находясь в состоянии алкогольного опьянения в палате Великолукского дома-интерната для престарелых и инвалидов, нанес удар ножом в область грудной клетки своему знакомому, проживающему в учреждении, чем нанес тяжкий вред здоровью. В итоге последний скончался от ранения.

По решению суда виновный будет направлен на принудительное лечение в организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа. Постановление пока не вступило в законную силу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Глава администрации Печорского района оштрафован за превышение должностных полномочий
15 февраля 2017
Глава администрации Печорского района оштрафован за превышение должностных полномочий 7
В новоржевской деревне продавщица помогла раскрыть убийство 56-летней женщины
15 февраля 2017
В новоржевской деревне продавщица помогла раскрыть убийство 56-летней женщины 1
Из-за нападения овчарки на девочку в Пскове пройдут рейды по проверке правил содержания домашних животных
14 февраля 2017
Из-за нападения овчарки на девочку в Пскове пройдут рейды по проверке правил содержания домашних животных 5
В Пскове на проспекте Энтузиастов произошло ДТП с участием пешехода
14 февраля 2017
В Пскове на проспекте Энтузиастов произошло ДТП с участием пешехода
В Пскове на перекрестке Рижского проспекта и улицы Петровской произошло лобовое ДТП (ФОТО)
14 февраля 2017
В Пскове на перекрестке Рижского проспекта и улицы Петровской произошло лобовое ДТП (ФОТО)
Жительница Новосокольнического района решила побудить мужа пойти на работу с помощью кочерги
13 февраля 2017
Жительница Новосокольнического района решила побудить мужа пойти на работу с помощью кочерги
В Псковской области перед судом предстанет мужчина по обвинению в надругательстве над 4-летним племянником
10 февраля 2017
В Псковской области перед судом предстанет мужчина по обвинению в надругательстве над 4-летним племянником
Прокурор Псковской области обратился к Михаилу Гавунасу через СМИ
10 февраля 2017
Прокурор Псковской области обратился к Михаилу Гавунасу через СМИ 8

Идет загрузка...