Прокуратура Великих Лук обязала «Жилсервис» своевременно вывозить отходы

11:01, 16 февраля 2017, ПАИ

Прокуратура Великих Лук проверила сообщение жителей домов по улицам Глинки и Тургенева о несвоевременном вывозе бытовых отходов и отсутствии контроля за выполнением графика уборки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

В ходе проверки надзорного ведомства указанные в обращении граждан факты подтвердились. В связи с этим в адрес директора ООО «Управляющая организация «Жилсервис» было внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокуратуры города удовлетворены, управляющая организация утвердила график своевременного вывоза мусора и обеспечила его исполнение.

