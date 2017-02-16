Прокуратура Великих Лук обязала «Жилсервис» своевременно вывозить отходы
Прокуратура Великих Лук проверила сообщение жителей домов по улицам Глинки и Тургенева о несвоевременном вывозе бытовых отходов и отсутствии контроля за выполнением графика уборки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В ходе проверки надзорного ведомства указанные в обращении граждан факты подтвердились. В связи с этим в адрес директора ООО «Управляющая организация «Жилсервис» было внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.
Требования прокуратуры города удовлетворены, управляющая организация утвердила график своевременного вывоза мусора и обеспечила его исполнение.