В поступившей в Псковскую область партии белоруской говядины обнаружили листерии
В поступившей в Псковскую область партии белоруской говядины выявили несоответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» по микробиологическому показателю. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, при проведении лабораторных исследований партии мяса выделили листерии.
Товар поступил через пункт пересечения государственной границы Российской Федерации на российско-белорусском участке, расположенный в деревне Лобок Невельского района. Вес груза составил 18,321 тонны (820 мест). Предпринимаются меры по пресечению оборота опасной партии продукции.