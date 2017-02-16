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Экономика

В поступившей в Псковскую область партии белоруской говядины обнаружили листерии

В поступившей в Псковскую область партии белоруской говядины выявили несоответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» по микробиологическому показателю. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, при проведении лабораторных исследований партии мяса выделили листерии.

Товар поступил через пункт пересечения государственной границы Российской Федерации на российско-белорусском участке, расположенный в деревне Лобок Невельского района. Вес груза составил 18,321 тонны (820 мест). Предпринимаются меры по пресечению оборота опасной партии продукции.

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