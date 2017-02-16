Квартиру и работу предложил губернатор пришедшей к нему на приём псковичке

11:11, 16 февраля 2017, ПАИ

Квартиру и работу предложил губернатор Псковской области Андрей Турчак пришедшей к нему на приём 16 февраля с жилищным вопросом псковичке Светлане Ларионовой. «Кроме вас, мне уже никто не поможет», - обратилась молодая женщина к главе региона, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Заявительница рассказала, что относится к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и пытается воспользоваться своим правом на получение жилья. Первый раз этим вопросом она занялась, когда завершала учёбу в Невельском детском доме. Тогда директор учреждения оставила её жить на территории детдома на все три года, что девушка обучалась в Невельском медицинском училище. После окончания учебного заведения по распределению она отправилась на работу медсестрой в Изборский дом-интернат для детей-инвалидов, где ей должны были предоставить жильё, но не сделали этого.

В 23 года Светлана Ларионова забеременела и поселилась у отца ребёнка, который также был сиротой без жилья. В итоге молодая семья проживала у бабушки мужчины в доме 1913 года постройки, а через какое-то время случился развод.

В настоящее время женщина проживает у знакомого, прошла дополнительное обучение, открыла ООО и работает косметологом.

«Вы готовы по специальности работать? Сестрой или фельдшером?» - спросил Андрей Турчак. Он пояснил, что если бы женщина приняла это предложение и поехала работать в фельдшерско-акушерский пункт, то её сразу обеспечили бы жильём. «Это не обязательно сельское жилье, может, и Псковский район», - добавил губернатор и подчеркнул, что область нуждается в медицинских специалистах среднего звена.

Светлана Ларионова пообещала подумать над этим предложением.

В свою очередь начальник Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян сказал, что два раза в месяц проходит жилищная комиссия, при этом при подготовке к заседанию он лично изучает все дела. По его словам, 10 сентября 2015 года Светлане Ларионовой сказали собрать пакет документов для рассмотрения на жилищной комиссии. Армен Мнацаканян пообещал, что как только женщина представит документы, по её вопросу сразу же будет вынесено решение, и пообещал женщину лично пригласить на заседание.

Что касается сбора документов, то Андрей Турчак предложил закрепить за Светланой Ларионовой юриста в рамках оказания бесплатной юридической помощи.

Кроме того, губернатор пообещал женщине организовать встречу с начальником Государственного комитета Псковской области по здравоохранению Игорем Потаповым, чтобы он обрисовал ей все перспективы по работе в ФАПе и получению жилья по этой линии. Он также заверил, что даже, если женщина не примет предложение, то её жилищный вопрос будет решаться по линии соцзащиты.