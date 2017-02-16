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Экономика

Россельхознадзор присвоил Великолукскому мясокомбинату высший зоосанитарный статус

Россельхознадзор присвоил ОАО «Великолукский мясокомбинат» высший зоосанитарный статус - компартмент IV. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Определение зоосанитарного статуса производится на основе анализа рисков, связанных с распространением возбудителей заразных болезней животных, включая болезни, общие для человека и животных, и заразных болезней человека, для которого свиньи могут служить активным или пассивным переносчиком, а также токсинов биогенного происхождения, которые могут вызывать отравление свиней или людей при употреблении в пищу продукции свиноводства, и характеризует степень защищенности компартмента. Существует четыре уровня зоосанитарной защиты (компартмент). К IV компартменту относят хозяйства высокого уровня защиты.

По результатам проведенного комиссионного обследования ОАО «Великолукский мясокомбинат» установлено, что предприятие соответствует критериям предприятия высокого уровня биологической защиты, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства РФ.

9 февраля ОАО «Великолукский мясокомбинат» присвоили IV компартмент, как предприятию, осуществляющему деятельность по убою свиней, переработке и хранению продукции свиноводства. Великолукский мясокомбинат стал первым мясоперерабатывающим предприятием Псковской области, имеющим высокий уровень биологической защиты.

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