Супруги из Великих Лук отправятся в тюрьму за попытку продать огнестрельное оружие

11:09, 16 февраля 2017, ПАИ

Великолукский городской суд признал трех местных жителей виновными в совершении преступлений в сфере незаконного оборота оружия и назначил им наказание в виде лишения свободы с применением статьи 73 УК РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук со ссылкой на прокуратуру города.

В ходе предварительного следствия установлено, что семейная пара, проживающая в Великих Луках, при пособничестве знакомого незаконно приобрела за 7 тыс. рублей нарезное полуавтоматическое огнестрельное оружие. Великолучанка, действуя совместно и согласованно со своим супругом, в Интернете подыскала в Москве покупателя и договорилась о продаже ему пистолета за 35 тыс. рублей.

7 июня 2016 года супруги получила от москвича на банковскую карту денежную сумму в качестве оплаты за огнестрельное оружие. Пистолет был отправлен через ОСП города Великие Луки ООО «Деловые линии», однако в рамках оперативно-розыскных мероприятий огнестрельное оружие было изъято из незаконного оборота.

Также установлено, что супруги хранили по месту жительства патроны, предназначенные для стрельбы из нарезного огнестрельного оружия. «Великолучанин, оказавший содействие в приобретении пистолета, уличен, в том числе, в хранении по месту жительства взрывчатых веществ метательного действия», - добавили в надзорном ведомстве.