Великолучанка лишилась 17 тысяч, пытаясь купить в Интернете шубу

11:11, 16 февраля 2017, ПАИ

В Великих Луках в результате действий злоумышленников граждане лишились денег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, местная жительница через один из сайтов в Интернете решила приобрести шубу. Она перечислила на указанный «продавцами» адрес около 17 тысяч рублей, однако после этого незнакомцы перестали выходить на контакт с великолучанкой, и заказанную шубу получить ей так и не удалось.

Кроме того, за помощью к сотрудникам полиции обратился 27-летний мужчина. Выяснилось, что у него с банковской карты произошло несанкционированное списание более 13 тысяч рублей. В данном случае речь может идти об использовании вредоносного программного обеспечения.

В настоящее время сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки в рамках проверочных мероприятий разбираются с данными фактами.