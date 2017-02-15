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Великолучанка лишилась 17 тысяч, пытаясь купить в Интернете шубу

В Великих Луках в результате действий злоумышленников граждане лишились денег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, местная жительница через один из сайтов в Интернете решила приобрести шубу. Она перечислила на указанный «продавцами» адрес около 17 тысяч рублей, однако после этого незнакомцы перестали выходить на контакт с великолучанкой, и заказанную шубу получить ей так и не удалось.

Кроме того, за помощью к сотрудникам полиции обратился 27-летний мужчина. Выяснилось, что у него с банковской карты произошло несанкционированное списание более 13 тысяч рублей. В данном случае речь может идти об использовании вредоносного программного обеспечения.

В настоящее время сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки в рамках проверочных мероприятий разбираются с данными фактами.

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