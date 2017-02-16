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Культура

ХХ Февральские музейные чтения памяти Гейченко открылись в Пушкинском заповеднике

ХХ Февральские музейные чтения памяти С. С. Гейченко «Дай оглянусь…» открыли сегодня в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», сообщила корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе Пушкинского Заповедника Лидия Токарева.

В программе конференции — 23 доклада и сообщения о различных музеях и музейщиках, а также о людях других профессий, чьи жизнь и творчество, тем не менее, неразрывно связаны с Михайловским, с другими музеями и мемориальными пространствами России. Среди тех, о ком пойдёт речь на чтениях — художник-график В. М. Звонцов, живописцы А. А. Большаков и Г. В. Бернадский, пушкинисты-генеалоги В. М. Русаков, И. М. Ободовская и М. А. Дементьев и так далее.

С. С. Гейченко. Из собрания музея-заповедника «Михайловское»

Программа чтений рассчитана на два рабочих дня. 17 февраля предусмотрено время для заупокойной службы на могилах С. С. и Л. Д. Гейченко на городище Воронич, где силами музея-заповедника «Михайловское» по чертежам и описаниям воссоздана Георгиевская церковь — домовой храм владельцев усадьбы «Тригорское» Осиповых и Вульфов, в котором не раз бывал А.С. Пушкин. Лития назначена на 12.15.

Лидия Токарева напомнила также, что посетить чтения в любой день их работы и принять участие в обсуждении докладов и сообщений свободно может каждый желающий.

 
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