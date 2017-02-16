Начался ПАИ-live с Максимом Андреевым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

12:02, 16 февраля 2017, ПАИ

Героем прямого эфира проекта ПАИ-live сегодня стал главный редактор Псковского агентства информации - заместитель директора Медиахолдинга Псковской области Максим Андреев, один из организаторов Первой общественной премии региона «Народное признание - 2016».

Напомним, в эту пятницу, 17 февраля, на Большой сцене Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина состоится торжественная церемония награждения победителей «Народного признания - 2016».

Гость ПАИ-live расскажет, что ждет зрителей на церемонии, насколько была сильна конкуренция среди претендентов и почему в этом году приз не присуждается в номинации «Идиотека». А также в прямом эфире будут подведены итоги конкурса «Мой маленький спортсмен», который проводился в рамках подготовки к церемонии вручения премии, темой которой в этот раз будет спорт.

Свои вопросы гостью эфира можно задать в чате на странице ПАИ-live.