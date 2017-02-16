Предложение депутата из Пскова рассмотрят в Госдуме

12:14, 16 февраля 2017, ПАИ

Председатель псковской региональной общественной организации социальной поддержки и защиты «Родительский комитет», депутат Псковской городской Думы Елена Полонская приняла участие в съезде «Национальной родительской ассоциации социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» и внесла предложение в адрес Министерства труда и социальной защиты. Об этом она сообщила в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

«От Псковской области я внесла предложение о том, чтобы родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет, в случае выхода на работу не лишались пособий по уходу за ребёнком в размере 5,5 тысяч рублей. Сейчас это происходит даже в случае, если мама такого ребёнка оформляет индивидуальное предпринимательство. Однако такие родители не могут рассчитывать на полную зарплату, так как чаще всего выходят на неполный рабочий день и на должность не по профессии. Предложение это нашло поддержку в лице заместителя министра Алексея Вовчика. Оно будет внесено на рассмотрение в Госдуму и Совет Федерации», - уточнила Елена Полонская.

По её словам, участникам съезда удалось встретиться со всеми министрами Правительства РФ. «Больше всего запомнилась встреча с министром образования Ольгой Васильевой и её позиция по образованию детей. Она выслушала наши предложения и отметила, что в первую очередь родителей беспокоят разные системы образования, разные программы. У нас школа может обучать первоклассников по трём-четырём разным программам. Это доставляет неудобство и в плане учебных пособий, и, например, при переезде из одного микрорайона в другой: дети начинают путаться, отставать. Ольга Васильева отметила, что в ближайшие годы будет разработана единая учебная программа для всех школ России. Мы перейдем на единые учебники, которыми можно будет пользоваться в течение многих лет», - отметила Елена Полонская.