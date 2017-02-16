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Общество

В Великих Луках выполняют переустройство коммуникаций на месте строительства путепровода

В Великих Луках продолжается строительство автодорожного путепровода через железную дорогу. Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по транспорту, в настоящее время ведутся работы по сооружению стапеля для последующей сборки пролетных строений путепровода и их перемещения (надвижки) в проектное положение.

Одновременно на разных участках строительства продолжается армирование с последующим бетонированием конструктивных элементов. Выполняются работы по переустройству коммуникаций, попадающих в пятно застройки.

Строительство ведется согласно графику производства работ.

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