У псковича изъяли спайс в крупном размере

11:45, 16 февраля 2017, ПАИ

В Пскове на улице Инженерной в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу во взаимодействии с ОМОН отдела Росгвардии по Псковской области задержали 26-летнего местного жителя, у которого при личном досмотре изъяли синтетический наркотик (спайс) массой 0,69 грамма, что является крупным размером. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По словам псковича, спайс он хранил для личного употребления.

По данному факту возбуждено уголовное дело.