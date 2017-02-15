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У псковича изъяли спайс в крупном размере

В Пскове на улице Инженерной в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу во взаимодействии с ОМОН отдела Росгвардии по Псковской области задержали 26-летнего местного жителя, у которого при личном досмотре изъяли синтетический наркотик (спайс) массой 0,69 грамма, что является крупным размером. Об  этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По словам псковича, спайс он хранил для личного употребления.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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