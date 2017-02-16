0
16:44
«Авентин - Псков» получил очередную награду от «Сбербанка»
15:17
Прямой поезд между Псковом и Санкт-Петербургом запустят в мае
14:39
Руководитель псковского «Шанса» о «Народном признании»: Важно привлекать внимание к неравнодушным людям
13:20
Участники конкурса «Мистер Псков» готовятся к финальному шоу
13:02
Темой церемонии вручения «Народного признания – 2016» станет спорт
12:49
Определен победитель конкурса ПАИ «Мой маленький спортсмен»
12:02
Начался ПАИ-live с Максимом Андреевым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Еще новости
Общество

В псковской версии «Монополии» можно заработать деньги за публикацию на ПАИ

В псковской версии «Монополии» можно заработать деньги за публикацию на сайте Псковского агентства информации. Реализовать это можно в настольной бизнес-игре «Псков. Узнай свой город!», сообщили ПАИ разработчики.

Псковичи также могут стать владельцами «Ледового дворца», футбольного клуба «Псков 747», бассейна «Универсант» и других местных предприятий, а кроме того, любой может починить дороги в городе и найти клад в Финском парке.

Настольная игра про Псков создана по мотивам «Монополии», «Коммерсанта» и других игр с предприятиями на поле. У игроков есть возможность завладеть городом, приобретая местные гипермаркеты, торгово-развлекательные центры, кафе, торговые сети и транспортные предприятия.

Благодаря карточкам с событиями участники настольной игры смогут получить положительные публикации в местных СМИ или наоборот – потерпеть убытки за негативные упоминания в социальных сетях или на сайте губернатора. Игроки смогут поступить в ПсковГУ, установить фонтан в Детском парке, получить грант на развитие бизнеса и даже построить ипподром в Любятово.

Суть игры – приобрести как можно больше собственности и модернизировать ее. Например, игроки смогут сделать кинотеатр «Победа» крупнейшим киноцентром в Европе или провести Чемпионат мира по «Хоккею» в Ледовом дворце.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Авентин - Псков» получил очередную награду от «Сбербанка»
16 февраля 2017
«Авентин - Псков» получил очередную награду от «Сбербанка»
Прямой поезд между Псковом и Санкт-Петербургом запустят в мае
16 февраля 2017
Прямой поезд между Псковом и Санкт-Петербургом запустят в мае
Руководитель псковского «Шанса» о «Народном признании»: Важно привлекать внимание к неравнодушным людям
16 февраля 2017
Руководитель псковского «Шанса» о «Народном признании»: Важно привлекать внимание к неравнодушным людям
Участники конкурса «Мистер Псков» готовятся к финальному шоу
16 февраля 2017
Участники конкурса «Мистер Псков» готовятся к финальному шоу
Темой церемонии вручения «Народного признания – 2016» станет спорт
16 февраля 2017
Темой церемонии вручения «Народного признания – 2016» станет спорт
Определен победитель конкурса ПАИ «Мой маленький спортсмен»
16 февраля 2017
Определен победитель конкурса ПАИ «Мой маленький спортсмен»
Начался ПАИ-live с Максимом Андреевым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
16 февраля 2017
Начался ПАИ-live с Максимом Андреевым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) 1
Движение «Своё» вручит спецприз в номинации «Наша марка» премии «Народное признание»
16 февраля 2017
Движение «Своё» вручит спецприз в номинации «Наша марка» премии «Народное признание»

Идет загрузка...