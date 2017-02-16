В псковской версии «Монополии» можно заработать деньги за публикацию на ПАИ

13:59, 16 февраля 2017, ПАИ

В псковской версии «Монополии» можно заработать деньги за публикацию на сайте Псковского агентства информации. Реализовать это можно в настольной бизнес-игре «Псков. Узнай свой город!», сообщили ПАИ разработчики.

Псковичи также могут стать владельцами «Ледового дворца», футбольного клуба «Псков 747», бассейна «Универсант» и других местных предприятий, а кроме того, любой может починить дороги в городе и найти клад в Финском парке.

Настольная игра про Псков создана по мотивам «Монополии», «Коммерсанта» и других игр с предприятиями на поле. У игроков есть возможность завладеть городом, приобретая местные гипермаркеты, торгово-развлекательные центры, кафе, торговые сети и транспортные предприятия.

Благодаря карточкам с событиями участники настольной игры смогут получить положительные публикации в местных СМИ или наоборот – потерпеть убытки за негативные упоминания в социальных сетях или на сайте губернатора. Игроки смогут поступить в ПсковГУ, установить фонтан в Детском парке, получить грант на развитие бизнеса и даже построить ипподром в Любятово.

Суть игры – приобрести как можно больше собственности и модернизировать ее. Например, игроки смогут сделать кинотеатр «Победа» крупнейшим киноцентром в Европе или провести Чемпионат мира по «Хоккею» в Ледовом дворце.