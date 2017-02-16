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Культура

Псковская областная библиотека приглашает на выставку, посвящённую столетию Февральской революции

Познакомиться с выставкой, посвященной столетию Февральской революции, можно в отделе гуманитарной литературы и на сайте Псковской областной библиотеки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

В 2017 году исполняется 100 лет с начала Российской революции 1917 года, оказавшей в XX столетии огромное влияние на историческую судьбу не только России, но и всего мира. Россия вступала в 1917 год, находясь в очень непростом положении. Участие в Первой мировой войне поставило страну перед серьезными социально-экономическими проблемами. Хроники событий складываются в пеструю летопись, которая высвечивает специфику переломного 1917 года.

«Выставка поможет взглянуть на события 1917 года в их сложном многообразии, отразив революцию и на фронте, и в столице. Почувствовать атмосферу тех революционных дней и составить собственное мнение помогут книги, сборники приказов, фотографии, воспоминания участников событий. Материал дает ясное представление о том, как по-разному оценивали и переживали события февральской революции его участники. Перелом происходил в одно время, со сверстниками и современниками, столкновение взглядов отражается и в воспоминаниях очевидцев», - рассказали в пресс-службе.

Материалы виртуальной выставки подготовлены сотрудниками отдела хранения основного фонда ПОУНБ.

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