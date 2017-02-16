В Минсельхозе назвали укрепление рубля ударом по экономике России

13:52, 16 февраля 2017, ПАИ

Рост курса рубля негативно скажется на экспортном потенциале России, заявил министр сельского хозяйства России Александр Ткачёв в эфире телеканала «Россия 24».

«Доллар по 57 — это не катастрофа, но удар по нашей отечественной экономике», — цитирует министра РБК.

Глава Минсельхоза пояснил, что укрепление рубля является «серьезным минусом» для экспортных возможностей сельского хозяйства, в том числе для экспорта зерна в условиях рекордного его урожая, а также для промышленности и других секторов экономики.

РБК отмечает, что с начала 2017 года курс доллара к рублю снизился более чем на 6,5%. В ходе сегодняшних торгов на Московской бирже стоимость доллара колеблется в районе 57 рублей. Это примерно на четыре рубля меньше закрытия последних торгов 2016 года.