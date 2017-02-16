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Общество

Участники конкурса «Мистер Псков» готовятся к финальному шоу

Участники конкурса «Мистер Псков» готовятся к финальному шоу, которое пройдет 11 марта в псковском клубе «Nata INN». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Сейчас с участниками занимаются хореографы и постановщики выходов и дефиле. Не все получается у участников, но все они настроены на победу, поэтому выполняют все рекомендации педагогов. В ближайшие дни состоится первая фотосессия.

Организаторы конкурса: Медиахолдинг Псковской области, продюсерский центр  «Королев продакшн, при участии сети клубов «S-фитнес», Академии тенниса Пскова и бойцовского клуба.

Спонсоры: магазин «Спортландия», туристическое агентство CoralTravel, аквапарк «Акваполис», ТК «Пик 60», ЖК «Екропа»,ТЦ «Максимус», фотостудия «Родина».

Информационная поддержка: Псковское агентство информации, радио «7 небо», «Псковская правда», радио «Дача», «Комсомольская правда».

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