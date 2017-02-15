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Похититель мобильных телефонов задержан в Великих Луках

Похититель мобильных телефонов задержан в Великих Луках, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 7 февраля в Великих Луках из раздевалки спортивного зала одного из учебных заведений города на набережной Александра Матросова похищены три мобильных телефона. В краже подозревается 32-летний безработный, судимый горожанин. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.

Раскрыта и кража банковской карты у жительницы Великих Лук. По имеющимся данным, 14 февраля из квартиры по проспекту Гагарина карту похитил 34-летний безработный, судимый житель Гдовского района. С карты он снял около 11 тысяч рублей и скрылся. Ведётся его поиск.

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