0
12:17
В Пскове приватизируют земельный участок с расположенным на нём Двором Подзноева
20:19
Опрос: на рост цен россияне ответили снижением потребления
11:31
Специалисты из пяти городов выбирают для переезда Псковскую область
21:35
«Сибирский гостинец» привлечет 10 млрд для развития бизнеса в Пскове
12:49
На один вложенный рубль в сферу туризма Псковской области приходятся 5 рублей частных инвестиций
01:47
Экс-председатель псковского госкомитета Наталья Трунова возглавила Национальную гильдию градостроителей
21:01
Россельхознадзор предложил ФАС проверить «Союзмолоко» после заявления о росте цен
Еще новости
Экономика

В Пскове приватизируют земельный участок с расположенным на нём Двором Подзноева

Правительство РФ утвердило прогнозный план приватизации федерального имущества и основных её направлений на 2017–2019 годы. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

В Пскове будет приватизирован земельный участок площадью 1 тыс. 239 кв. м. по улице Некрасова, 1/3, где находится Двор Подзноева.

Также в Псковской области в список имущества, планируемого к реализации в ближайшие три года, вошли Пустошкинское дорожное эксплуатационное предприятие, Идрицкое дорожное эксплуатационное предприятие и Великолукское дорожное эксплуатационное предприятие (посёлок Дорожный).

Планируется приватизировать землю в Великих Луках по улице Малышева, 11: участок площадью 13 тыс. 594 кв. м. с расположенными на нём зданиями склада, вспомогательного цеха, проходной, заводоуправления здания; участок площадью 6 тыс. 477 кв. м., на котором находится блок вспомогательных цехов; участок площадью 79 тыс. 564 кв. м., где располагается здания заготовительного, дизельного, колесного цехов, трансформаторной подстанции, очистных сооружений, удаления старой краски и канализационно-насосной станции; участок площадью 20 тыс. 191 кв. м. со зданием цеха запасных частей.

Кроме того, приватизация ждёт объекты в Себежском районе, которые находятся в 700 метрах юго-западнее поселка Сосновый Бор. Это навес № 4, контрольно-технический пункт, пристройка к КТП, холодная и теплая стоянки на 30 автомобилей.

Всего планом предусматривается приватизация находящихся в федеральной собственности акций около 500 акционерных обществ, около 300 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 10 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны.

Поступления в федеральный бюджет от приватизации федерального имущества без учёта стоимости акций крупнейших компаний, занимающих лидирующее положение в соответствующих отраслях экономики, предусмотрены в размере 5,6 млрд рублей ежегодно.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Пскове приватизируют земельный участок с расположенным на нём Двором Подзноева
16 февраля 2017
В Пскове приватизируют земельный участок с расположенным на нём Двором Подзноева
Опрос: на рост цен россияне ответили снижением потребления
15 февраля 2017
Опрос: на рост цен россияне ответили снижением потребления
Специалисты из пяти городов выбирают для переезда Псковскую область
15 февраля 2017
Специалисты из пяти городов выбирают для переезда Псковскую область
«Сибирский гостинец» привлечет 10 млрд для развития бизнеса в Пскове
14 февраля 2017
«Сибирский гостинец» привлечет 10 млрд для развития бизнеса в Пскове
На один вложенный рубль в сферу туризма Псковской области приходятся 5 рублей частных инвестиций
13 февраля 2017
На один вложенный рубль в сферу туризма Псковской области приходятся 5 рублей частных инвестиций 16
Экс-председатель псковского госкомитета Наталья Трунова возглавила Национальную гильдию градостроителей
13 февраля 2017
Экс-председатель псковского госкомитета Наталья Трунова возглавила Национальную гильдию градостроителей 19
Россельхознадзор предложил ФАС проверить «Союзмолоко» после заявления о росте цен
10 февраля 2017
Россельхознадзор предложил ФАС проверить «Союзмолоко» после заявления о росте цен
Росавиация разрешила «Псковавиа» выполнять коммерческие воздушные перевозки без ограничений
08 февраля 2017
Росавиация разрешила «Псковавиа» выполнять коммерческие воздушные перевозки без ограничений 4

Идет загрузка...