В Пскове приватизируют земельный участок с расположенным на нём Двором Подзноева

12:17, 16 февраля 2017, ПАИ

Правительство РФ утвердило прогнозный план приватизации федерального имущества и основных её направлений на 2017–2019 годы. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

В Пскове будет приватизирован земельный участок площадью 1 тыс. 239 кв. м. по улице Некрасова, 1/3, где находится Двор Подзноева.

Также в Псковской области в список имущества, планируемого к реализации в ближайшие три года, вошли Пустошкинское дорожное эксплуатационное предприятие, Идрицкое дорожное эксплуатационное предприятие и Великолукское дорожное эксплуатационное предприятие (посёлок Дорожный).

Планируется приватизировать землю в Великих Луках по улице Малышева, 11: участок площадью 13 тыс. 594 кв. м. с расположенными на нём зданиями склада, вспомогательного цеха, проходной, заводоуправления здания; участок площадью 6 тыс. 477 кв. м., на котором находится блок вспомогательных цехов; участок площадью 79 тыс. 564 кв. м., где располагается здания заготовительного, дизельного, колесного цехов, трансформаторной подстанции, очистных сооружений, удаления старой краски и канализационно-насосной станции; участок площадью 20 тыс. 191 кв. м. со зданием цеха запасных частей.

Кроме того, приватизация ждёт объекты в Себежском районе, которые находятся в 700 метрах юго-западнее поселка Сосновый Бор. Это навес № 4, контрольно-технический пункт, пристройка к КТП, холодная и теплая стоянки на 30 автомобилей.

Всего планом предусматривается приватизация находящихся в федеральной собственности акций около 500 акционерных обществ, около 300 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 10 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны.

Поступления в федеральный бюджет от приватизации федерального имущества без учёта стоимости акций крупнейших компаний, занимающих лидирующее положение в соответствующих отраслях экономики, предусмотрены в размере 5,6 млрд рублей ежегодно.