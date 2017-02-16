Максим Андреев назвал наиболее защищенной от накруток выбранную в этом году для «Народного признания» схему голосования

12:32, 16 февраля 2017, ПАИ

Схема голосования посредством верификации голоса через sms является наиболее защищённой от автоматизированных накруток, заявил главный редактор Псковского агентства информации - заместитель директора «Медиа-холдинга Псковской области» Максим Андреев в прямом эфире проекта ПАИ-live, посвященном проведению Первой общественной премии региона «Народное признание — 2016».

Он напомнил, что в этом году было введено правило, когда принимается один голос с одного номера в одном туре. «К сожалению, в первом туре некоторые операторы начали блокировать наши sms с кодом подтверждения, заявляя, что такая массовая рассылка sms без согласия абонентов незаконна. Мы считаем, что эта позиция неверная: во-первых, голосующие на сайте люди давали своё согласие на получение sms (им нужно было поставить соответствующую галочку), во-вторых, все sms были уникальны, коды подтверждения были разными. В связи с этим мы надеемся, что теперь нас рассудит Федеральная антимонопольная службы, куда мы обратились с жалобой на действия блокировавших sms операторов», - сказал главный редактор ПАИ.

Максим Андреев добавил, что в связи с этими сложностями во втором туре организаторам премии пришлось изменить схему голосования: «Тут уже граждане должны были отправить sms на наш номер с кодом, который им высвечивался при голосовании».

Помимо этого, ведущие отметил, что выдвижение на соискание премии номинантов простым заявительным порядком приводит к появлению в первом туре людей, мало кому-либо известных. «Философия премии такова - это не распределение призов среди тех, кто попал в медиа, кто известен. Мы работаем в СМИ и понимаем, что не всегда заслуживающие награды люди попадают в медиа, - отреагировал Максим Андреев. Так что «Народное признание» — это их шанс снискать известность в масштабах региона».