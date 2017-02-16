Псковские полицейские встретились с представителями национальных диаспор

12:39, 16 февраля 2017, ПАИ

Псковские полицейские встретились с представителями национальных диаспор, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Управлении по вопросам миграции УМВД России по Псковской области стражи порядка обсудили с гостями вопросы дальнейшего взаимодействия. В совещании приняли участие заместитель начальника полиции УМВД России по Псковской области полковник полиции Александр Никульников, начальник УВМ УМВД полковник полиции Юрий Федоров, заместитель начальника УВМ УМВД полковник внутренней службы Олег Панкевич, а также сотрудники уголовного розыска и Центра по противодействию экстремизму УМВД.

В ходе общения с представителями армянской общины «Урарту», узбеко-таджикской и вьетнамской общин, а также председателем азербайджанской культурной автономии Псковской области рассматривались вопросы организации взаимодействия и обмена информацией.