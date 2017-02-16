Руководителя регионального отделения «Справедливой России» объявили в розыск

12:47, 16 февраля 2017, ПАИ

Экс-депутат Госдумы РФ, член партии «Справедливая Россия» Олег Михеев объявлен в федеральный розыск. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Обвинительное заключение по уголовному делу бывшего депутата Госдумы РФ, лидера волгоградского отделения «Справедливой России» Олега Михеева было утверждено заместителем генпрокурора России Виктором Гринем еще в декабре прошлого года. Однако само дело до Советского райсуда Волгограда, где его предстояло рассмотреть по существу, так и не дошло. «Дело не может быть передано в суд до того, как обвинительное заключение не будет им изучено и подписано. А он этого не сделал. Поэтому и находится в федеральном розыске»,— пояснил изданию руководитель пресс-службы Волгоградского облсуда Александр Чернов.

Уголовное дело в отношении Олега Михеева председатель СКР Александр Бастрыкин возбудил 4 марта 2013 года, после того как Госдума дала согласие на снятие с депутата неприкосновенности. В окончательной редакции обвинения ему инкриминировали «Покушение на особо крупное мошенничество» (статья 30, часть 4 статьи 159 УК РФ), а именно попытку хищения 2,1 млрд рублей у Промсвязьбанка, который в 2008 году приобрел принадлежавший экс-депутату Волгопромбанк.

По версии следствия, являясь председателем совета директоров и собственником акций Волгопромбанка, Олег Михеев оформил фиктивные договоры возмездного оказания услуг. По ним он взял на себя обязательства погасить кредитную задолженность подконтрольных ему предприятий перед Волгопромбанком, составившую более 1,4 млрд рублей. А с целью хищения денежных средств экс-депутат оформил договоры поручительства от имени банка по договорам возмездного оказания услуг. При этом Михеев дал указание президенту Волгопромбанка не отражать обязательства банка в бухгалтерском учете, тем самым скрыв от Промсвязьбанка обязательства кредитного учреждения лично перед ним.

В феврале 2011 года Олег Михеев через тот же Советский райсуд Волгограда попытался взыскать с Промсвязьбанка дополнительно 2,1 млрд рублей. Однако, как сообщили в ГСУ СКР, преступление Михеевым не было доведено до конца, поскольку решением суда в удовлетворении исковых требований ему было отказано.

При этом в ходе рассмотрения гражданского иска Промсвязьбанка в суде Олег Михеев, по версии следствия, с использованием своего служебного положения направил председателю Волгоградского облсуда обращение, в котором намекал на необходимость вынесения решения о взыскании средств в свою пользу. В результате в его уголовном деле появилась статья 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия). Однако за истечением сроков давности уголовное преследование Михеева в этой части было прекращено, отмечает издание.

На официальном сайте регионального отделения «Справедливой России» по Волгоградской области сообщается, что партийцам удалось связаться с Михеевым, который сообщил: «Со всей ответственностью заявляю, что уголовные дела в отношении меня были возбуждены незаконно. Расследование велось незаконно. Соответственно, и заканчивается все это незаконно...».