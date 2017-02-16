78% россиян выступают за введение визового режима с Белоруссией

13:06, 16 февраля 2017, ПАИ

Несмотря на то, что большинство россиян видят в Белоруссии дружественное государство, торгового и экономического партнера, 78% российских граждан выступают за введение визового режима с Белоруссией, а более половины (60%) — против продажи ей нефти и газа по цене ниже рыночной, сообщается в опросе ВЦИОМ.

16% высказались за сохранение границы между Россией и Белоруссией в качестве формальности. При этом за визовый режим выступают 89% граждан от 18 до 24 лет.

Социологи сообщают, что более половины российских граждан (56%) скорее считают, что нефть и газ необходимо продавать всем по одинаковой цене, не делая никому скидок. Обратного мнения придерживаются 38% россиян: скидки на энергоресурсы в обмен на поддержку российской политики на международной арене. При этом первой точки зрения придерживаются респонденты от 45 до 59 лет (64%), второй — молодые люди от 18 до 24 лет (52%).

Более половины российских граждан (60%) скорее против того, чтобы Россия поставляла Белоруссии газ по ценам ниже рыночных. Когда респондентам сообщали о долге Белоруссии перед Газпромом в несколько сот миллионов долларов, против поставок по цене ниже рыночной высказывались уже 69%.

В целом, сообщают социологи, 40% россиян воспринимают Белоруссию как дружественное государство (против 50% в 2008 году), 35% — как торгового и экономического партнера (против 24% в 2008 году). Доли негативных оценок невелики, констатируют социологи. Так, конкурента в Белоруссии видят лишь 4% россиян, а противника — 3%.