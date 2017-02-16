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Общество

Определен победитель конкурса ПАИ «Мой маленький спортсмен»

Победителем конкурса Псковского агентства информации «Мой маленький спортсмен» стал девятилетний дзюдоист Тимур Тимофеев. Об этом в эфире ПАИ-live сообщил главный редактор ПАИ – заместитель директора Медиахолдинга Псковской области Максим Андреев.

Напомним, конкурс проводился в рамках подготовки к церемонии вручения Первой общественной премии Псковской области «Народное признание - 2016». Для участия в нем надо было разместить фотографии детей, так или иначе связанные со спортом, в группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте». Победитель был выбран по наибольшему количеству лайков под фотографией.

Максим Андреев признал, что правила конкурса были недостаточно четко прописаны. В результате многие его участники жаловались на «накрутки» со стороны лидеров голосования. Действительно, несколько участников получили в разы больше лайков, чем остальные. При ближайшем рассмотрении стало понятно, что за них голосовали слишком много людей, которые не являются их друзьями, родственниками или знакомыми. С другой стороны, не оговаривалось, что нельзя пользоваться различными средствами продвижения своих публикаций в «ВКонтакте».

По словам редактора ПАИ, это послужит уроком для организаторов голосования, и новые конкурсы будут проходить по более жестким правилам, минимизирующим риск «неспортивного поведения» участников.

Добавим, что победитель конкурса станет обладателем абонемента на три месяца занятий в спортивном клубе «С-фитнес» и приглашения на церемонию вручения премии «Народное признание – 2016».

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