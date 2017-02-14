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Народ и премия едины: ПАИ-live с Максимом Андреевым (ВИДЕО)

Героем прямого эфира проекта ПАИ-live стал главный редактор Псковского агентства информации - заместитель директора Медиахолдинга Псковской области Максим Андреев, один из организаторов Первой общественной премии региона «Народное признание - 2016». Напомним, в эту пятницу, 17 февраля, на Большой сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина состоится торжественная церемония награждения победителей «Народного признания - 2016». Гость ПАИ-live рассказал о номинантах этого года, о том, как шло голосование, приоткрыл тайны предстоящей церемонии награждения, объявил победителя конкурса «Мой маленький спортсмен».

 

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  • Народное признание – 2016
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