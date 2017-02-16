0
16:44
«Авентин - Псков» получил очередную награду от «Сбербанка»
15:17
Прямой поезд между Псковом и Санкт-Петербургом запустят в мае
14:39
Руководитель псковского «Шанса» о «Народном признании»: Важно привлекать внимание к неравнодушным людям
13:20
Участники конкурса «Мистер Псков» готовятся к финальному шоу
13:02
Темой церемонии вручения «Народного признания – 2016» станет спорт
12:49
Определен победитель конкурса ПАИ «Мой маленький спортсмен»
12:02
Начался ПАИ-live с Максимом Андреевым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Еще новости
Общество

Темой церемонии вручения «Народного признания – 2016» станет спорт

Темой церемонии вручения «Народного признания – 2016» станет спорт, заявил в эфире проекта ПАИ-live главный редактор ПАИ – заместитель директора Медиахолдинга Псковской области Максим Андреев.

Он напомнил, что начиная с «Народного признания – 2014» каждая церемония является тематической. «Красной линией» мероприятия уже становились «кинематограф» и «импортозамещение». Спорт в качестве заглавной темы выбран, с одной стороны, в связи с актуальностью темы здорового образа жизни, а с другой – поскольку в последнее время российские спортсмены подверглись давлению на международной арене, оказавшись в центре многочисленных скандалов. Тема спорта станет сквозной программы церемонии, с неё будет связано оформление сцены.  

Напомним, торжественная церемония вручения премии состоится 17 февраля в 18:00 в Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина.

Учредителями «Народного признания» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые награда вручалась по итогам 2010 года. За годы проведения премии её обладателями в разных номинациях стали около ста человек, участие приняли более 600.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Народное признание – 2016
Народ и премия едины: ПАИ-live с Максимом Андреевым (ВИДЕО) Руководитель псковского «Шанса» о «Народном признании»: Важно привлекать внимание к неравнодушным людям Темой церемонии вручения «Народного признания – 2016» станет спорт Максим Андреев назвал наиболее защищенной от накруток выбранную в этом году для «Народного признания» схему голосования Начался ПАИ-live с Максимом Андреевым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) Движение «Своё» вручит спецприз в номинации «Наша марка» премии «Народное признание» Максим Жаворонков: «Народное признание» - это настоящий «знак качества» «Народный» ПАИ-live состоится 16 февраля Глава Псковского отделения Сбербанка: «Народное признание» - важная программа поддержки талантливых псковичей Александр Котов: Премия «Народное признание» собирает целую галерею выдающихся псковичей
Посмотреть все материалы сюжета >>>

«Авентин - Псков» получил очередную награду от «Сбербанка»
16 февраля 2017
«Авентин - Псков» получил очередную награду от «Сбербанка»
Прямой поезд между Псковом и Санкт-Петербургом запустят в мае
16 февраля 2017
Прямой поезд между Псковом и Санкт-Петербургом запустят в мае
Руководитель псковского «Шанса» о «Народном признании»: Важно привлекать внимание к неравнодушным людям
16 февраля 2017
Руководитель псковского «Шанса» о «Народном признании»: Важно привлекать внимание к неравнодушным людям
Участники конкурса «Мистер Псков» готовятся к финальному шоу
16 февраля 2017
Участники конкурса «Мистер Псков» готовятся к финальному шоу
Темой церемонии вручения «Народного признания – 2016» станет спорт
16 февраля 2017
Темой церемонии вручения «Народного признания – 2016» станет спорт
Определен победитель конкурса ПАИ «Мой маленький спортсмен»
16 февраля 2017
Определен победитель конкурса ПАИ «Мой маленький спортсмен»
Начался ПАИ-live с Максимом Андреевым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
16 февраля 2017
Начался ПАИ-live с Максимом Андреевым (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) 1
Движение «Своё» вручит спецприз в номинации «Наша марка» премии «Народное признание»
16 февраля 2017
Движение «Своё» вручит спецприз в номинации «Наша марка» премии «Народное признание»

Идет загрузка...