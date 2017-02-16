Темой церемонии вручения «Народного признания – 2016» станет спорт

13:02, 16 февраля 2017, ПАИ

Темой церемонии вручения «Народного признания – 2016» станет спорт, заявил в эфире проекта ПАИ-live главный редактор ПАИ – заместитель директора Медиахолдинга Псковской области Максим Андреев.

Он напомнил, что начиная с «Народного признания – 2014» каждая церемония является тематической. «Красной линией» мероприятия уже становились «кинематограф» и «импортозамещение». Спорт в качестве заглавной темы выбран, с одной стороны, в связи с актуальностью темы здорового образа жизни, а с другой – поскольку в последнее время российские спортсмены подверглись давлению на международной арене, оказавшись в центре многочисленных скандалов. Тема спорта станет сквозной программы церемонии, с неё будет связано оформление сцены.

Напомним, торжественная церемония вручения премии состоится 17 февраля в 18:00 в Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина.

Учредителями «Народного признания» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые награда вручалась по итогам 2010 года. За годы проведения премии её обладателями в разных номинациях стали около ста человек, участие приняли более 600.