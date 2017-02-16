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Спорт

Пожилые великолучане выполнили нормативы комплекса ГТО

15 февраля в городе Великие Луки в спортивно-оздоровительном комплексе «Стрелец» пенсионеры выполнили нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» X и XI ступеней в рамках муниципального этапа Зимнего фестиваля ГТО. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

15 женщин и 1 мужчина попробовали свои силы в четырёх видах испытаний: наклон вперед стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью у X ступени и сгибание и разгибание рук в упоре о сиденье стула у XI ступени, поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 минуту, смешанное передвижение на 2 км.

Были установлены рекорды: Елена Федорова показала результат в наклоне – плюс 24 см, а Татьяна Иванова лучше всех справилась с испытанием «поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 минуту – 20 раз. Вера Селиверстова за 15,8 минуты преодолела дистанцию 2 км (смешанное передвижение).

Самыми возрастными участниками стали 84-летняя Валентина Васильева и 80-летний Альберт Шувалов.

Все, кто пришел на старт, тренируются в группе здоровья, созданной при городском Совете ветеранов войны и труда.

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