Управляющие компании Пскова привлекут к учениям по антитеррору

14:21, 16 февраля 2017, ПАИ

Правоохранительные органы обратились с просьбой к управляющим компаниям Пскова в содействии оперативной эвакуации жителей многоквартирных домов при возможном проявлении террористической угрозы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, опробовать взаимодействие планируется в ходе плановых февральских учений. Вопрос рассматривался сегодня, 16 февраля, на еженедельном совещании с управляющими компаниями.

Представитель силового ведомства пояснил, что памятки для населения при угрозе терактов разработаны, правоохранительные ведомства также имеют порядок действий в таких ситуациях. Однако нужна практическая помощь, чтобы за небольшой промежуток времени, отведенный для эвакуации жильцов многоэтажного дома, оперативно провести положенные действия и проинформировать хозяев каждой квартиры: «Сотрудники управляющих компаний и старшие по домам хорошо знают жильцов, люди вам доверяют. На практике были случаи, когда псковичи отказывались покидать квартиры, несмотря на опасность».

Представители управляющих компаний выразили готовность к взаимодействию и рекомендовали также обратиться к председателям многоквартирных домов, ежемесячные встречи которых организуются депутатом Псковской городской Думы Ильей Комиссаровым.

Отметим, накануне состоялось заседание антитеррористической комиссии Пскова, на котором обсудили дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности во время Дня защитника Отечества и Масленицы.