Виктор Антонов: Отрадно, что показатель заболеваемости туберкулёзом с каждым годом становится ниже

14:44, 16 февраля 2017, ПАИ

Первый вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по труду и социальной политике Виктор Антонов принял участие в итоговой коллегии Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по региону. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПОС.

В ходе заседания с докладом об итогах деятельности областного Роспотребнадзора за 2016 года и задачах на текущей год выступил руководитель территориального управления, главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук.

Руководитель ведомства отметил, что на территории региона обеспечена устойчивая санитарно-гигиеническая обстановка. Ситуация по инфекционной заболеваемости в 2016 году оценивается как стабильная. По 39 заболеваниям зафиксировано существенное снижение количества заболевших. Рост заболеваемости в регионе наблюдается по острым кишечным инфекциям и гриппу.

«Впервые за последние несколько десятилетий заболеваемость туберкулёзом по области ниже среднероссийских показателей на 9,8 процентов», - отметил положительную тенденцию Александр Нестерук.

Кроме того, глава ведомства рассказал о проведённых в прошлом году проверках юридических лиц и частных предпринимателей. По словам Александра Нестерука, их количество существенно снизилось. «Из плана проверок были исключены субъекты надзора, имеющие низкую потенциальную опасность причинения вреда здоровью населения. Эти изменения позволили снизить административное давление на бизнес», - сказал главный санитарный врач региона.

Также Александр Нестерук подробно доложил о других направлениях работы Роспотребнодзора, среди которых – обследования детских и подростковых учреждений на соответствие гигиеническим требованиям и установленным нормам, контроль за качеством атмосферного воздуха, питьевой воды и почвы, обеспечение продовольственной безопасности, проверка условий труда на производствах, совершенствование санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу РФ.

«Ваша деятельность чрезвычайно многогранна, - обратился к сотрудникам Управления Роспотребнадзора области первый вице-спикер регионального парламента В. Антонов. – Даже удивительно, как вы столь малыми силами справляетесь с теми задачами, которые стоят перед вами. Спасибо за работу».

Виктор Антонов отметил, что действительно по многим показателям есть улучшения, однако, «разговор должен быть о том, что мы не доделали, что не досмотрели», прежде всего, в сфере здравоохранения.

«Отрадно, что показатель заболеваемости туберкулёзом с каждым годом становится ниже – мы когда-то начинали с 80 больных на 100 тысяч населения, сегодня 44, но всё-таки общелечебная сеть не в полной мере справляется с поставленной задачей», - сказал Виктор Антонов.

Парламентарий обратил внимание, что в ряде районов области показатели флюорографического обследования населения чрезвычайно низкие и не превышают 24 процентов. «Это показывает, как работает здравоохранение и все ветви власти нашей области. Надо понимать, что показатель по туберкулёзу – это не просто показатель заболеваемости, а показатель развития общества», - подчеркнул вице-спикер.

В заключение Виктор Антонов ещё раз отметил важность и многозадачность деятельности Роспотребнадзора и пожелал сотрудникам ведомства успехов в работе.