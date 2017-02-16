Псковский филиал академии ФСИН инспектирует Евгений Лукьянец

14:49, 16 февраля 2017, ПАИ

У курсантов псковского филиала Академии ФСИН, которые через полгода отправятся для прохождения службы в 46 территориальных органа ФСИН России, проходят комплексные учения «Итог – 2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Впервые умения и навыки курсантов, приобретенные за годы обучения в образовательной организации, оцениваются не только действующими сотрудники уголовно-исполнительной инспекции и отдела специального назначения «Зубр» УФСИН России по Псковской области, но и руководством Федеральной службы исполнения наказаний.

С этой целью в Псковский филиал Академии ФСИН России прибыл временно исполняющий полномочия начальника Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества ФСИН России Евгений Лукьянец.

Представитель ФСИН России посетил проводимые игровыми коллективами учений судебные заседания, на которых пятикурсники примерили на себя роли участников судебного разбирательства.

Кроме того, во время учений пятикурсники демонстрируют свои умения по постановке осужденных на учет в уголовно-исполнительной инспекции, проведению сотрудниками УИИ первой профилактической беседы с осужденными, оформлению необходимой документации. Курсанты составляют психологический портрет осужденного и принимают участие в судебных заседаниях.

Завершатся учения показательным мероприятием по действиям личного состава исправительного учреждения при чрезвычайных обстоятельствах: побеге осужденных и захвате ими заложников.

«Участие в таких масштабных учениях – это уникальная возможность для каждого курсанта набраться практического опыта, который пригодится в дальнейшей службе в уголовно-исполнительной системе и позволит успешно справиться с поставленными задачами. Уверен, что завершив обучение в одном из престижных вузов ФСИН России, никто из выпускников не усомнится в правильности выбранной профессии», – сказал Евгений Лукьянец, отметив при этом, что выпускников псковского филиала академии отличают высокий профессионализм и ответственное отношение к службе.

Во время рабочей поездки в Псковскую область Евгений Лукьянец осмотрел материально-техническую базу Псковского филиала академии, встретился с преподавателями и курсантами образовательной организации, сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Псковской области.