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Общество

Мотогонщик Олег Каранин получил «Народное признание» в номинации «Рекорд»

Мотогонщик, кандидат в мастера спорта Олег Каранин одержал победу в номинации «Рекорд» Первой общественной премии Псковской области «Народное признание - 2016», передает корреспондент Псковского агентства информации.

Награду молодой спортсмен получил из рук вице-губернатора Псковской области Максима Жаворонкова на торжественной церемонии, которая проходит сегодня, 17 февраля в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.

«Хотел бы поблагодарить всех за поддержку. Спасибо болельщикам, которые в меня верят. Я не подведу, буду стараться. Спасибо премии «Народное признание», - сказал Олег Каранин.

Максим Жаворонков поблагодарил организаторов премии за приглашение на церемонию. «Мне вдвойне приятно, что я вручил приз именно в номинации «Рекорд», поскольку в администрации Псковской области я куриру сферу физкультуры и спорта. Вообще тема сегодняшней церемонии мне нравится. Она очень правильная.  Мастер единоборств Морихэй Уэсиба говорил, что главная победа - победа над собой. Руководствуясь этим принципом, он развивался и в итоге основал борьбу айкидо. Он преодолевал себя и, наконец, достиг физического и духовного совершенства», - сказал заместитель губернатора.

По его словам, в регионе каждый год увеличивается количество людей, которые занимаются физкультурой и спортом. «Это чрезвычаной важно, ведь таким образом формируется здорвая нация, создаются предпосылки для увеличения продолжительности жизни. Каждый из номинантов личным примером пропагандирует здоровый образ жизни. Вы делаете правильные вещи, в конечном итоге вы достигнете наилучшего результата», - заключил вице-губернатор Псковской области.

Напомним, что победители премии определялись путём сложения голосов, полученных номинантами во втором туре голосования на сайте ПАИ, и членов жюри. В ходе второго тура голосования за номинантов на сайте ПАИ Олег Каранин набрал 428 голосов, кроме того, ему отдали предпочтение три члена жюри, каждый голос которого равен 3% от общего числа голосов, отданных в номинации (982). В сумме мотогонщик получил результат — 516,38.

В тройку лидеров также вошли победительница Первенства Европы по тхэквондо Виктория Яковлева (327 голосов, голоса 5 членов жюри — 474,3) и члены олимпийской сборной России по академической гребле Семён Яганов и Павел Сорин (227 голосов, голоса 4 членов жюри — 344,84).

Добавим, учредителями «Народного признания» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые награда вручалась по итогам 2010 года. За годы проведения премии её обладателями в разных номинациях стали около ста человек, участие приняли более 600.

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