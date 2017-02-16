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Андрей Турчак: 8 лет у руля Псковской области (ФОТО)
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Политика

Андрей Турчак: 8 лет у руля Псковской области (ФОТО)

16 февраля 2017 года исполнилось 8 лет с тех пор, как Андрей Турчак возглавил Псковскую область. Президент России назначил его губернатором региона в 2009 году. «8 лет как один день», — сказал Турчак о работе на своём посту. Псковское агентство информации собрало фотоподборку об этих 8 годах губернаторства.

  • Андрей Турчак: 8 лет у руля Псковской области
    Фото: ПАИ и пресс-служба администрации Псковской области
  • Андрей Турчак: 8 лет у руля Псковской области
    Фото: ПАИ и пресс-служба администрации Псковской области
  • Андрей Турчак: 8 лет у руля Псковской области
    Фото: ПАИ и пресс-служба администрации Псковской области
  • Андрей Турчак: 8 лет у руля Псковской области
    Фото: ПАИ и пресс-служба администрации Псковской области
  • Андрей Турчак: 8 лет у руля Псковской области
    Фото: ПАИ и пресс-служба администрации Псковской области
  • Андрей Турчак: 8 лет у руля Псковской области
    Фото: ПАИ и пресс-служба администрации Псковской области
  • Андрей Турчак: 8 лет у руля Псковской области
    Фото: ПАИ и пресс-служба администрации Псковской области
  • Андрей Турчак: 8 лет у руля Псковской области
    Фото: ПАИ и пресс-служба администрации Псковской области
  • Андрей Турчак: 8 лет у руля Псковской области
    Фото: ПАИ и пресс-служба администрации Псковской области
  • Андрей Турчак: 8 лет у руля Псковской области
    Фото: ПАИ и пресс-служба администрации Псковской области
  • Андрей Турчак: 8 лет у руля Псковской области
    Фото: ПАИ и пресс-служба администрации Псковской области
  • Андрей Турчак: 8 лет у руля Псковской области
    Фото: ПАИ и пресс-служба администрации Псковской области
  • Андрей Турчак: 8 лет у руля Псковской области
    Фото: ПАИ и пресс-служба администрации Псковской области
  • Андрей Турчак: 8 лет у руля Псковской области
    Фото: ПАИ и пресс-служба администрации Псковской области
  • Андрей Турчак: 8 лет у руля Псковской области
    Фото: ПАИ и пресс-служба администрации Псковской области
  • Андрей Турчак: 8 лет у руля Псковской области
    Фото: ПАИ и пресс-служба администрации Псковской области
  • Андрей Турчак: 8 лет у руля Псковской области
    Фото: ПАИ и пресс-служба администрации Псковской области
  • Андрей Турчак: 8 лет у руля Псковской области
    Фото: ПАИ и пресс-служба администрации Псковской области
  • Андрей Турчак: 8 лет у руля Псковской области
    Фото: ПАИ и пресс-служба администрации Псковской области
  • Андрей Турчак: 8 лет у руля Псковской области
    Фото: ПАИ и пресс-служба администрации Псковской области
  • Андрей Турчак: 8 лет у руля Псковской области
    Фото: ПАИ и пресс-служба администрации Псковской области
  • Андрей Турчак: 8 лет у руля Псковской области
    Фото: ПАИ и пресс-служба администрации Псковской области
  • Андрей Турчак: 8 лет у руля Псковской области
    Фото: ПАИ и пресс-служба администрации Псковской области
  • Андрей Турчак: 8 лет у руля Псковской области
    Фото: ПАИ и пресс-служба администрации Псковской области
  • Андрей Турчак: 8 лет у руля Псковской области
    Фото: ПАИ и пресс-служба администрации Псковской области
  • Андрей Турчак: 8 лет у руля Псковской области
    Фото: ПАИ и пресс-служба администрации Псковской области
  • Андрей Турчак: 8 лет у руля Псковской области
    Фото: ПАИ и пресс-служба администрации Псковской области
  • Андрей Турчак: 8 лет у руля Псковской области
    Фото: ПАИ и пресс-служба администрации Псковской области
  • Андрей Турчак: 8 лет у руля Псковской области
    Фото: ПАИ и пресс-служба администрации Псковской области
  • Андрей Турчак: 8 лет у руля Псковской области
    Фото: ПАИ и пресс-служба администрации Псковской области
  • Андрей Турчак: 8 лет у руля Псковской области
    Фото: ПАИ и пресс-служба администрации Псковской области

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Комментарии: 6 Обсудить >>>

Андрей Турчак: 8 лет у руля Псковской области (ФОТО)
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