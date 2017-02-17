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Общество

Многофункциональный центр в Пскове стал лучшим в номинации «Сервис» премии «Народное признание - 2016»

Многофункциональный центр в Пскове стал лучшим в номинации «Сервис» Первой общественной премии Псковской области «Народное признание - 2016», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Статуэтку премии получил директор учреждения Джамиль Хиндристанский. На торжественной церемонии, которая проходит сегодня, 17 февраля, в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина награду победителю вручил генеральный директор группы компаний «Ресторанный партнёр» Андрей Филатов.

«Очень приятно, что досталась такая честь вручать премию. Сервис - это то настроение которое мы получаем. Все эти претенденты заслуживают уважения» - сказал Андрей Филатов.

«Наше учреждение начало работу в конце 2013 года. Никто тогда и не знал, чем мы занимаемся и как расшифровываются эти три буквы "МФЦ". Но уже сейчас мы приняли более 100 тысяч заявителелей. Спасибо всем друзьям, коллегам, жителям Псковской области за то, что пользуются нашими услугами», - сказал Джамиль Хиндристанский.

В ходе второго тура голосования за номинантов на сайте ПАИ Многофункциональный центр набрал 363 голоса, кроме того, ему отдали предпочтение все 12 членов жюри, каждый голос которых равен 3% от общего числа, отданных в номинации. В сумме МФЦ получил результат в 594,48 голоса.

В тройку лидеров также вошли салон Glance (125 голосов) и салон TiFFANY Nail BuRO (155 голосов).

Добавим, учредителями «Народного признания» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые награда вручалась по итогам 2010 года. За годы проведения премии её обладателями в разных номинациях стали около ста человек, участие приняли более 600.

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