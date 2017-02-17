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Общество

Порховский предприниматель одержал победу в номинации «Лидер» премии «Народное признание - 2016»

Порховский предприниматель, депутат Псковского областного Собрания Сергей Быков одержал победу в номинации «Лидер» Первой общественной премии Псковской области «Народное признание - 2016», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Статуэтку премии на торжественной церемонии, которая проходит сегодня, 17 февраля, в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина, победителю вручил вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Антонов.

«Быть лучшим - всегда сложно, а быть лучшим среди лучших - еще сложнее. Это уже вторая победа Сергея Быкова. Первая была в сентябре, когда он стал депутатом областного Собрания», - зявил Виктор Антонов.

«Хочу поблагодарить всех кто голосовал, для меня было неожиданно, что меня выберут в этой номинации. Было много достойных людей в данной номинации. Значит, я и моя команда делаем все правильно», - сказал в свою очередь Сергей Быков.

На фото: Сергей Быков

Напомним, что победители премии определялись путём сложения голосов, полученных номинантами во втором туре голосования на сайте ПАИ, и членов жюри. На сайте ПАИ Сергей Быков набрал 698 голосов,  ему отдали предпочтение два члена жюри, каждый голос которого равен 3% от общего числа голосов, отданных в номинации. В сумме депутат получил результат — 751,52.

В тройку лидеров также вошли директор Дновского районного рынка, член Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании, Владимир Петров (205 голосов на сайте ПАИ и 6 голосов жюри, в сумме – 392,56), руководитель псковского управления Федеральной антимонопольной службы Ольга Милонаец (148 голосов на сайте ПАИ и 4 голоса жюри, в сумме – 273,04).

Добавим, учредителями «Народного признания» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые награда вручалась по итогам 2010 года. За годы проведения премии её обладателями в разных номинациях стали около ста человек, участие приняли более 600.

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