Музейщики и археологи не могут опознать владельца найденного в Пскове клада

15:04, 16 февраля 2017, ПАИ

Музейщики ознакомились с содержимым клада, найденного в Пскове в сентябре 2016 года. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского заповедника, 15 февраля состоялось методическое занятие для сотрудников.

Методическое занятие «Псковские клады» провела старший научный сотрудник АНО «Псковский археологический центр» Татьяна Ершова. Она рассказала коллегам про клады, которые были найдены в Пскове при её личном участии, и подробно – про клад, который открыли археологи в Музейном переулке.

Напомним, этот клад был обнаружен на месте доходного дома Черёхинского, где археологи раскопали развалившуюся печку, которая уходила в подвал и, вероятно, отапливала не только надземные, но и подземные помещения. Во время раскрытия этой печки из деревянной стены и показались предположительно жестяные банки, из которых посыпались монеты. Частично клад был завернут в газету, датированную 1917 годом.

Всего были найдены шесть банок. В одной из них - предметы мелкой пластики и художественное литьё: иконки, складни и кресты; во второй - изделия из драгоценных металлов; остальные были набиты монетами разного достоинства и металла. Неизвестна функциональная принадлежность этих банок, материал настолько пострадал от времени, что частично нанес вред их содержимому, даже изделиям из драгметаллов.

Кроме того, в этом кладе был обнаружен наградной ковш «уральского есаула Кубышкина», ордена «Станислава» (двух степеней) и орден «Святой Анны», нэцкэ, похожие на античные серьги, очень дорогие золотые швейцарские часы и множество других предметов.

Всего более пяти тысяч единиц, большая часть которых – это старинные монеты, в том числе очень редкие, от древнеримских до монет начала XX века. Основной состав коллекции – это чеканка российской монеты от XIV до нач. XX века: новгородские и псковские монеты, есть рязанская «мордка», монеты Лжедмитрия, но относительный новодел – судя по всему, они были отчеканены при Екатерине II с подлинного чекана, который Петр I привёз из Кракова; первые российские рубли Алексея Михайловича, ефимки, серебряный пробный грош Екатерины I, «боратинки» времён Речи Посполитой, японские монеты с хризантемами, монета императора Диоклетиана.

«Всё говорит о том, что этот клад принадлежал крупному коллекционеру, а таких в Пскове, кроме Фёдора Плюшкина, не было, - отметила Татьяна Ершова. - Вдобавок те немногие коллекционеры-нумизматы, которые жили в Пскове в начале XX века, интересовались только монетами, а не как Плюшкин – всеми древностями".

У Татьяны Ершовой есть две версии, как уже после смерти Плюшкина образовался этот клад. Одна связана с возможной конфискацией имущества у Сергея Плюшкина [сын коллекционера] во время его ареста: вероятно, коллекция могла быть перемещена в дом Черёхинского.

По другой версии вдова Сергея Плюшкина, оказавшись в трудном материальном положении, могла продать Черёхинскому что-то из вещей, которые у неё остались после того, как коллекцию знаменитого псковского собирателя выкупила казна, а он мог спрятать эти вещи, прежде чем сам был репрессирован.

Изложенная гипотеза была признана некоторыми сотрудниками музея дискуссионной. Документы того времени неопровержимо свидетельствуют о том, что почти вся коллекция Фёдора Плюшкина в 1914-м году была описана, опечатана и под охраной вывезена из Пскова в крупнейшие музеи. В тех пяти ящиках, которые остались в Поганкиных палатах, по описи было всего две монеты. К тому же осталось мало сведений о других псковских коллекционерах, чтобы судить о размерах их коллекций.

Так что вопрос о происхождении найденного в Пскове в сентябре внушительного клада остается открытым.